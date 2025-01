Auch 2025 geht die Niederlagenserie des VC Bitterfold-Wolfen in der Volleyball-Bundesliga weiter. Gegen Tabellennachbar ASV Dachau verloren die Sachsen-Anhalter am Sonntagnachmittag (12. Januar 2025) nach 101 Minuten mit 1:3 (15:25, 13:25, 25:22, 23:25). 450 Zuschauern sahen das Spiel in der Georg-Scherer-Halle in Dachau.