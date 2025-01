In den ersten beiden Durchgängen hatten die Bitterfelder nicht den Hauch einer Chance. Doch die Mannschaft von Cheftrainer Ruben Wolochin konnte den dritten Satz für sich entscheiden und damit auf 1:2 verkürzen. Im vierten Durchgang führte der VC in der Anfangsphase mit 6:5, geriet aber relativ schnell wieder in Rückstand. Giesen zog mit drei Punkten in Serie über auf 16:11 davon und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.