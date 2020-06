Volleyball | Bundesliga DSC-Coach Waibl will mit jungem Team an alte Erfolge anknüpfen

Rein sportlich sieht der gebürtige Stuttgarter sein Team für die kommende Spielzeit gut aufgestellt. Man brauche sich vor niemanden zu verstecken: "Wir als junge Mannschaft werden auch in der nächsten Saison wieder Chancen haben, um Titel zu spielen. Wir wollen einer der erfolgreichsten VBL-Teams bleiben."

Waibl selbst will seine mittlerweile seit 12 Jahren andauernde Erfolgsgeschichte mit dem fünfmaligen Deutschen Meister fortsetzen: "Ich bin seit 30 Jahren Trainer, schaue gerne über den Tellerrand – das wird auch hier geschätzt. Es gibt für mich wenig Gründe, Dresden zu verlassen." Das sich immer stärker drehende Personalkarussell in anderen Sportarten sieht er dagegen zunehmend kritischer: "Im Fußball suchen sich die Trainer kaum noch Wohnungen, sondern ziehen direkt ins Hotel. Das ist nicht das, was ich mir unter leistungssportlichem Arbeiten vorstelle."