Auch wenn die Geisterspiel-Kulisse vor leeren Rängen "gewöhnungsbedürftig" war, mangelte es nicht an Motivation. In erster Linie sei man froh gewesen, überhaupt wieder spielen zu können", so Betzien: "Wir hätten sogar noch ein paar Tagen hinten dran hängen können. Für den Kopf ist die Pause nun aber wirklich gut." Anfang August geht es für den gebürtigen Leipziger dann weiter. In der Nähe von Berlin richtet er gemeinsam mit seinem Verein, dem VC Olympia Berlin, ein Turnier aus. Anfang September geht es schließlich zu den Deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften an den Timmendorfer Strand.