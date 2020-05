"Es war ein längerer Prozess. Vor allem nachdem ich krankheitsbedingt länger ausgefallen bin. Da rattert es schon im Kopf", berichtete von Römer im "SpiO"-Talk am Dienstag (19. Mai): "Dann habe ich mich wieder zurückgekämpft. Corona hat dann sein Übriges getan und uns das Brett vor den Kopf gehauen." Die Entscheidung der Volleyball-Bundesliga (VBL), die Saison vorzeitig abzubrechen, habe ihren Entschluss dann erleichtert.

So prägte von Römer beim DSC eine Ära, gewann zwei Meistertitel, feierte 2010 den Gewinn des europäischen Challenge Cups und holte drei Pokalsiege. Eigentlich also alles erreicht, oder? "Ich hätte gerne noch das Double nach Dresden geholt. Das stand schon noch auf meiner Agenda", so die ehemalige Regisseurin: "Keiner weiß aber, wie es ausgegangen wäre. Von daher ist ein Spiel auf internationaler Ebene, das im Golden Set entschieden wird, ein guter Abgang."