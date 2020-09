Volleyball | Supercup Stadt Dresden gibt grünes Licht: Supercup vor maximal 1.100 Zuschauern

Hauptinhalt

Der Volleyball-Supercup der Frauen zwischen Pokalsieger Dresdner SC und Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin kann am 27. September vor Zuschauern stattfinden. Wie die Deutsche Volleyball Bundesliga (VBL) am Dienstag mitteilte, hat das Gesundheitsamt der Stadt Dresden das gemeinsam vom DSC und der VBL vorgelegte Hygienekonzept genehmigt. Demnach können das Spiel bis zu 1.100 Zuschauer live in der Margon Arena in Dresden verfolgen.