Die Volleyballerinnen des VfB Suhl können weiter von den Playoffs träumen. Am Samstagabend fegten die Thüringerinnen die Ladys in Black Aachen mit 3:0 aus der Halle. Nach dem fünften Sieg in Folge schob sich das Team von Trainer Laszlo Hollosy an Aachen vorbei auf den achten Platz. Suhl sicherte sich die ersten beiden Sätze deutlich mit 25:15 und 25:19. Und auch im dritten Durchgang ließ der VfB nichts anbrennen. Nach drei vergebenen Matchbällen saß der vierte zum 25:23. So kommt es am letzten Hauptrundenspieltag in einer Woche zum großen Showdown. Suhl reist zum Sechsten nach Visbiburg, und Aachen empfängt den Tabellenfünften VC Wiesbaden.