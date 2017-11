Dresdner SC ohne Probleme

Rica Maase Bildrechte: Denis Trapp Der Dresdner SC hat seine Pflichtaufgabe souverän gemeistert: Im Achtelfinale des DVV-Pokals. Bei Zweitligist BBSC Berlin gewann das Team von Alexander Waibl mit 3:0. Vor 381 Zuschauern hatte der DSC zu keiner Zeit Probleme. Nach 65 Minuten verwandelte Rica Maase den ersten Matchball zum klaren 25:12, 25:16 und 25:12. Waibl konstatierte nach Schlusspfiff: "Wir waren dem Gegner vor allem physisch überlegen." In der Runde der letzten Acht trifft der Dresdner SC am 25./26. November auf Bundesliga-Konkurrent SC Potsdam, der in Straubing mit 3:1 gewann.

Suhl bezwingt Erfurt im Thüringenderby

VfB-Coach Han Abbing Bildrechte: imago/Gerhard König Der VfB Suhl hat das Viertelfinale des DVV-Pokals erreicht. Das Team von Trainer Han Abbing bezwang Liga-Konkurrent Schwarz-Weiß Erfurt am Sonnabend mit 3:1. Vor 1.100 Zuschauern in der Multihalle Meiningen war Suhl von Beginn an überlegen. Mit 25:18 und 25:22 holten sich die Gastgeberinnen die ersten beiden Sätze. Erfurt schöpfte nach dem 25:21 im dritten Satz noch einmal etwas Hoffnung. Doch Suhl machte nach 104 Minuten den Deckel mit einem 25:18 drauf. Im Viertelfinale gastiert Suhl Ende November in Wiesbaden, das ohne Mühe bei Zweitligist Bad Laer gewann.

Jena gegen Schwerin ohne Chance

Regionalliga-Schlusslicht VSV Jena hat sein Achtelfinale des DVV-Pokals gegen Meister SSC Schwerin mit 0:3 verloren. In keinem der drei Durchgänge hatte Jena eine reelle Chance auf einen Satzgewinn. Abschnitt eins endete mit 5:25. Danach konnte Jena bis zum 8:11 zumindest teilweise mithalten. In der Folge setzte sich die Klasse des Meisters aber durch (13:25). Auch im letzten Abschnitt stellte Schwerin seine Klasse unter Beweis (9:25) und machte den klaren Sieg nach 61 Minuten perfekt. Die Runde der besten Acht im Deutschen Volleyball-Pokal wird am 25./26. November ausgetragen.