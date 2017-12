DSC beherrscht Erfurt nach Belieben

Marrit Jasper (DSC/Mitte) voll konzentriert bei der Ballannahme. Der DSC benötigte nur eine kurze Anlaufphase, um voll ins Rollen zu kommen. Bildrechte: IMAGO In der Erfurter Riethsporthalle kamen die Gastgeberinnen gut aus den Startlöchern und erarbeiteten sich einen respekablen 5:2-Vorsprung. Jedoch dauerte dieser Glücksmoment nur einen kurzen Augenblick an. Nach einer technischen Auszeit von Dresden-Trainer Alexander Waibl kam der DSC so richtig ins Rollen und überließ den SWE lediglich sieben weitere Punkte. So ging es mit einem klaren 25:12 für die Gäste in die erste Drittelpause.

Auch in den zwei nachfolgenden Dritteln ließen die Tabellenführerinnen nicht nach und setzten das SWE Volley-Team mit gekonnten und facettenreichen Angriffen ständig unter Druck. Ebenso gelang es den Schwarz-Weißen nicht, den gut organisierten Block der Gäste zu überwinden. So war es am Ende wenig überraschend, dass nach nur 59 Spielminuten ein klares 3:0 für den Dresdner SC auf der Anzeigetafel stand. Schon der neunte Saisonsieg in Folge für das Team aus der sächsischen Hauptstadt. Die DSC-Mädels hatten nach der Partie allen Grund zur Freude. Mit dem neunten Sieg in Folge konnte der DSC die Tabellen-Führung übernehmen. Bildrechte: IMAGO

Stimmen zum Spiel:

Alexander Waibl (DSC): "Die Mannschaft spielt derzeit weit über meinen Erwartungen. Wir sind sehr kompakt und haben einfach einen super Lauf. Wir hatten ein schwieriges Bundesliga-Auftaktspiel, was wir nicht gut gespielt hatten. Daraus haben wir aber gelernt und legen derzeit eine ungemeine Konstanz an den Tag. Auch der Start heute gegen SWE war nicht perfekt, danach war es aber eine sehr klare Geschichte. Ich bin derzeit ein wirklich sehr glücklicher Mann."

Jonas Kronseder (Schwarz-Weiß Erfurt): "Am Anfang der Partie sind wir gut gestanden und haben auch gut angenommen. Das hat sich dann leider blitzartig geändert. Die Dresdner kamen in ihr starkes Aufschlagspiel und wir haben in der Annahme zu viele Fehler gemacht. Das passiert aber nicht nur uns in der Liga. Dresden spielt bislang eine sehr starke Saison. Das 3:0 für den DSC geht absolut in Ordnung. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir etwas besser dagegenhalten können."