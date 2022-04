"Wir sind ihnen sehr dankbar für die Zeit in Erfurt, in der sie sich uneingeschränkt für uns eingesetzt haben, Teil unserer positiven Entwicklung und einer für uns erfolgreichen Saison 2021/22 waren. Wir wünschen ihnen viel Glück bei ihren neuen Vereinen und freuen uns auf ein Wiedersehen", so Wangemann. Petter und Maase kamen vor drei Jahren vom Dresdner SC nach Erfurt, während die Kanadierin White 2021 aus Vilsbiburg zu den Schwarz-Weißen wechselte.