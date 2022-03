Dennoch soll die sportlich wertlose letzte Hauptrundenpartie bei MTV Stuttgart ausgetragen werden. Ein Antrag der Dresdnerinnen wurde durch die Volleyball-Bundesliga abgelehnt. So wird das Team von Trainer Alexander Waibl mit einer kleinen Abordnung nach Schwaben reisen. Und der DSC-Coach ist verärgert: "Ich habe kein Verständnis für diese Entscheidung. Ob das Spiel stattfindet oder nicht, hat keinerlei Auswirkung auf die Tabellenkonstellation der Hauptrunde. Mit dieser Entscheidung wird das Risiko erhöht, dass es innerhalb unserer Mannschaft zu weiteren Infektionen kommt. Eine Überraschung ist diese Entscheidung hingegen nicht, denn die Liga beugt sich gern den Wünschen Stuttgarts." Die Partie will der DSC als Training nutzen, denn in dieser Konstellation haben die Dresdnerinnen noch nie zusammengespielt.

Der DSC wird die Hauptrunde auf Rang zwei beenden, Stuttgart ist als Erster ebenfalls unangefochten. Bereits am kommenden Dienstag starten die Playoffs. Dann bekommt es Dresden mit dem Siebten der Tabelle zu tun, Ladys in Black Aachen oder VC Wiesbaden. Bis dahin, das ist bereits klar, wird sich die personelle Situation beim DSC nicht verbessern. „Wir sind extrem geschwächt, blicken natürlich sorgenvoll in die Playoffs“, so DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann.