Die Volleyball-Frauen vom Dresdner SC haben ihre Siegesserie in der Volleyball-Bundesliga weiter ausgebaut. Das Team von Trainer Alexander Waibl siegte am Sonntagabend mit 3:1 beim Tabellenfünften USC Münster.

Nach ausgeglichenem Beginn holte sich die Dresdnerinnen über den Verlauf des Satzes über eine bessere Feldverteidigung und Blockarbeit immer wieder Punkte und letztlich mit dem Angriff von Piia Korhonen mit 25:17 souverän den ersten Satz. Im zweiten Satz gaben die Damen aus der sächsischen Landeshauptstadt von Beginn den Ton an. Mit druckvollen Aufschlägen und Angriffen erspielten sie sich schnell mit 13:5 eine komfortable Führung. Diese wurde dann mit einem Aufschlag-Ass souverän mit 25:18 zum sicheren Satzgewinn ins Ziel gebracht.

Auch im dritten Satz wollte der DSC seiner Favoritenrolle gerecht werden und ließ zunächst keine Zweifel aufkommen. Die Gastgeberinnen hielten aber dagegen und nutzen ihre Gelegenheiten um das Spiel mit einem gelegten Ball von Zuspielerin und Ex-Dresdnerin Mareike Hindriksen zum 17:16 zu drehen. Bis zum 22:25 machten die Dresdnerinnen immer wieder Fehler in der Annahme und es so den Gastgeberinnen einfach den Satz zu gewinnen. Den vierten Satz gestalteten beide Teams auf Augenhöhe. Erst in der Schlussphase setzte sich die Qualität der Dresdnerinnen durch. Den letzten Punkt der Partie markierte die eingewechselte Marrit Jasper zum 25:19.