Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen kommen über die Rolle des Punktelieferanten in der Bundesliga nicht hinaus. Der Tabellen-Vorletzte unterlag den SWD powervolleys Düren nach nur 68 Minuten 0:3 (15:25, 18:25, 20:25) und kassierte damit die 14. Niederlage in Folge. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatte Francois Huetz, der zum wertvollsten Spieler der Begegnung gewählt wurde.