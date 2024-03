Das Team von Trainer Alexander Waibl hatte im Ostderby in der ausverkauften Arena zunächst den ersten Abschnitt an mutig aufspielende Potsdamerinnen abgeben müssen (21:25). Danach fanden die Dresdnerinnen allerdings zunehmend besser ins Spiel und behielten in Satz zwei (25:18) und vor allem in Satz drei (25:13) auf dominante Art und Weise die Oberhand. Im letzten Abschnitt wurde es dann nochmal etwas kniffliger für das Waibl-Team, da Potsdam das Ruder noch herumreißen wollte. Letztlich ließen die DSC-Frauen aber nichts mehr anbrennen, entschieden Satz vier mit 25:20 für sich und durften einen relativ klaren 3:1-Erfolg bejubeln.