Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben sich nach einem überraschenden 0:2-Satzrückstand beim USC Münster am Ende noch mit 3:2 (21:25, 23:25, 27:25, 25:20, 15:9) durchgesetzt. Allerdings büßte der Tabellendritte im Kampf um Rang zwei in der Bundesliga gegenüber den zweitplatzierten Stuttgarterinnen einen Punkt ein. Für beide Teams war es die inoffizielle Generalprobe für das Pokalfinale am 2. März 2025, in dem sie erneut aufeinandertreffen werden.