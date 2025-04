Der Dresdner SC hat im ersten Finalspiel der Volleyball-Bundesliga bei Rekordchampion SSC Palmberg Schwerin eine starke Leistung gezeigt, am Ende jedoch alle Sätze knapp verloren. Das 0:3 (23:25, 24:26, 22:25) bedeutete die erste Niederlage für den DSC im Best-of-Five-Modus. Die zweite Partie in Dresden findet am kommenden Mittwoch statt, dann hat das Team von Trainer Alexander Waibl die Chance zur Revanche.