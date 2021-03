Auch bei der Spielreihenfolge wurden Änderungen vorgenommen: So wurde die Spielreihenfolge im Viertelfinale sowie im Halbfinale gedreht. Das erste Spiel findet bei der schlechter platzierten Mannschaft der Hauptrunde statt, das zweite Spiel und ein mögliches drittes Entscheidungsspiel werden an zwei direkt aufeinanderfolgenden Tagen bei der besser platzierten Mannschaft ausgetragen.

In der aktuellen Bundesliga-Saison der Frauen sind noch zwei Spieltage zu absolvieren. Die Mannschaften auf den ersten acht Plätzen sind für die Playoffs qualifiziert. Der Dresdner SC führt das Ranking derzeit mit 45 Zählern an, punktgleich mit dem MTV Stuttgart. Auch der VfB Suhl, derzeit mit 30 Punkten auf Platz sechs, kann für das Saisonfinale planen. Schwarz-Weiß Erfurt, mit fünf Zählern abgeschlagenes Schlusslicht, hat hingegen keine Chance mehr, in die Playoffs einzuziehen. Sportliche Absteiger wird es in dieser Saison nicht geben.