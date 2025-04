Die Volleyballerinnen des VfB Suhl sind mit einer Niederlage in das Halbfinale der Bundesliga-Playoffs gestartet. In Spiel eins unterlagen die Thüringerinnen vor 1.920 Zuschauern in der Arena des SSC Palmberg Schwerin klar mit 0:3 (20:25, 14:25, 15:25). Größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatte Elles Dambrink, die zur vertvollsten Spielerin der Partie gewählt wurde.