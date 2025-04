Der VfB Suhl hat in der Volleyball Bundesliga eine Überraschung verpasst und ist in der Halbfinalserie (Best-of-Three) beim SSC Schwerin ausgeschieden. Die Siegerinnen der Hauptrunde setzten sich am Sonntag 3:1 in der Suhler Wolfsgrube durch. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel entschied der SSC das Duell vorzeitig und buchte damit das Ticket für das Endspiel.