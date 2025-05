Lena Linkes Abgang vom Dresdner SC stand bereits Anfang Mai fest – nun ist klar, dass die 21 Jahre alte Mittelblockerin in Mitteldeutschland bleibt. Linke schließt sich Bundesligakonkurrent Schwarz-Weiß Erfurt an, teilten die Thüringer am Dienstag (20. Mai) mit. Dort vervollständigt die gebürtige Sachsen-Anhalterin aus Leuna das Trio mit Elizabeth Sandbothe und Alina Zellin.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Erfurt und darauf, Spielzeit zu bekommen", ließ Linke ausrichten. Genau davon hatte die 1,96 Meter große Akteurin beim Dresdner SC zu wenig. Linke war seit 2017 in der sächsischen Landeshauptstadt aktiv, zunächst beim Ausbildungsverein VCO – 2022 dann unterschrieb sie ihren ersten Profivertrag beim großen DSC.



"Lena hat in Dresden auf einem sehr guten Niveau trainiert, aber etwas wenig gespielt. Sie ist eine sehr, sehr gute Blockerin, was sie jetzt in der Liga zeigen kann. Im Angriff ist noch Potenzial, wo wir sie weiterentwickeln wollen", meinte SWE-Manager Florian Völker.