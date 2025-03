Das Volleyball-Bundesligateam von Schwarz-Weiß Erfurt wird zukünftig von einem Spanier angeleitet. Wie der Verein aus der Thüringer Landeshauptstadt am Mittwoch (19. März) bekanntgab, übernimmt Pablo Sanchez das Traineramt. Für den 32-Jährigen ist es die erste Station in Deutschland und zudem auch die erste Aufgabe als Chef an der Seitenlinie.