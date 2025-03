Das Volleyball-Bundesligateam von Schwarz-Weiß Erfurt kann auch in der neuen Saison auf Zuspielerin Antonia Greskamp und Mittelblockerin Alina Zellin setzen. Die beiden 25-Jährigen stehen schon länger in Diensten der Landeshauptstädterinnen und verlängerten ihren Vertrag um ein Jahr.

"Wir freuen uns, dass wir zwei Erfurter Gesichter im Kader halten können", sagte Geschäftsführer Florian Völker in einer Pressemitteilung des Vereins am Dienstag (25. März). Greskamp habe bereits in der letzten Saison mit ihrem kreativen Spielstil gute Einsätze gehabt und gezeigt, dass sie Medizinstudium und Spitzensport gut unter einen Hut bringt. Auch die gebürtige Sächsin Zellin (stammt aus Taucha bei Leipzig) habe sich gut entwickelt und mehr Einsatzzeiten erarbeitet, als man vielleicht erwarten konnte, so Völker.