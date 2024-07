In der Volleyball-Bundesliga der Männer bleibt der Modus hingegen unverändert. Für den VC Bitterfeld-Wolfen, der in seine zweite Saison in der höchsten deutschen Spielklasse geht, steht zum Auftakt am 21. September ein Heimspiel gegen Freiburg, den Tabellenzehnten der Vorsaison, an. Einen Tag zuvor eröffnet Friedrichshafen die Saison gegen Dachau. Bitterfeld-Wolfen, das in der vergangenen Spielzeit im Viertelfinale der Playoffs ausgeschieden war, trifft am 30. Oktober auf Meister Berlin.