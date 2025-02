Im ersten Durchgang konnten die Bitterfelder noch gut mithalten, führten vor der Kulisse von knapp 1.000 Zuschauern zwischenzeitlich mit 10:8. Es folgte ein 6:0-Lauf des VfB, den der VC nicht mehr aufholte. Die Sätze zwei und drei dominierte der Favorit aus Friedrichshafen von Beginn an und ließ den Gästen keine Chance.

Bitterfeld-Wolfen kassiert damit bereits die 13. Niederlage in Serie. Den einzigen Sieg in dieser Saison gab es am 26. Oktober bei Schlusslicht VC Olympia Berlin. Die BiWos rangieren damit weiter auf dem vorletzten Platz.