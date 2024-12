Volleyball: Bitterfeld-Wolfen zieht für zwei Spiele nach Dessau um

Volleyball-Bundesligist Bitterfeld-Wolfen verlässt für die Spiele gegen die beiden Top-Teams der Liga die heimische Halle und zieht nach Dessau um. So spielen die Sachsen-Anhalter am 28. Dezember (19 Uhr) gegen den Tabellenzweiten Lüneburg und am 1. Februar gegen Spitzenreiter RV Berlin (18 Uhr) in der deutlich größeren Anhalt Arena.