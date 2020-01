Volleyball | 1. Bundesliga Dresdner SC unterliegt dem SC Potsdam

Hauptinhalt

12. Spieltag

Vier Spiele in elf Tagen: In dieses Mammutprogramm ist der Dresdner SC am Mittwoch mit einer Niederlage gestartet. Beim SC Potsdam gab es für den DSC nichts zu holen. Auch Suhl verlor gegen Vilsbiburg.