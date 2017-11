"Es war die erwartet schwere Partie, zum Schluss waren wir etwas abgezockter", sagte der Dresdner Coach nach der Partie. Die DSC-Spielerinnen setzten sich vor 1.782 Zuschauern vor allem dank einer starken Blockabwehr schnell ab. Die Gastgeberinnen kämpften sich erst im letzten Satz in die Partie. So führte Vilsbiburg lange Zeit. Doch Dresden war in der entscheidenden Phase wieder hellwach und startete beim Stande von 7:11 eine famose Aufholjagd. Dabei profitierte der DSC von zahlreichen Annahmefehlern der Raben. Somit hatte Dresden leichtes Spiel und verhinderte so einen vierten Satz. Beste Spielerin beim DSC war die ehemalige Vilsbiburgerin Barbara Wezork, die 14 Punkte erzielte.