Interimstrainer wird bis Saisonende Mateusz Zarczynski, der bisher als Co-Trainer fungierte und zu Saisonbeginn vom polnischen Erstligisten Wroclaw abgeworben wurde. "Zarczynski kennt den Verein und das Team sehr gut, so dass wir uns mit ihm neue Impulse für die verbleibenden Spiele der Hauptrunde versprechen", so der Vereinsvorstand abschließend. Neuer Co-Trainer wird Jens Ellmrich. Das Duo bestreitet dann am Samstagabend das erste Pflichtspiel gegen den MTV Stuttgart (19.30 Uhr).