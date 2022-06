Das Team von Trainer Laszlo Hollosy bekommt in Kutlesic eine echte Titelgarantin: neben einer Meisterschaft konnte die 1,86 Meter große Serbin in den letzten fünf Jahren vier Pokaltitel im nationalen Wettbewerb gewinnen. In der vergangenen Saison erreichte ihr Team "nur" das Pokalfinale. Von dort wird Kutlesic noch gute Erinnerungen an Jelena Delic haben, die ebenfalls ab kommender Saison für die Wölfe spielen wird. Für Kutlesic ist es die erste Station in Deutschland.