Mit der Außenangreiferin Eva Hodonova hat der VfB Suhl den bereits sechsten Transfer in der Saisonpause zu vermelden. Die tschechische Nationalspielerin kommt vom Ligakonkurrenten PTSV Ladies in Black Aachen zu den Thüringerinnen.

Mit ihren bisherigen Stationen in der Bundesliga - Dresden, Potsdam und Aachen - sowie in der tschechischen Extraliga - Pilsen, Prag und Olmütz - wird Hodonova wohl eine der erfahrensten Kräfte beim VfB sein. Zudem bringt die 28-Jährige internationale Erfahrung mit in ihr neues Team - derzeit ist sie Teil des tschechischen Nationalkaders.