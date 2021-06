"Mit ihrer Größe und Power im Angriff bin ich überzeugt, dass Annick uns in der Bundesliga trotz ihres jungen Alters auf Anhieb weiterhelfen kann", so VfB-"Head of Sport", Laszlo Hollosy. Meijers ist 1,88 Meter groß und soll Suhl auf der Annahme- und Außenposition verstärken. "Ich konnte in Erfahrung bringen, dass in Suhl die richtige Mentalität und das richtige Umfeld herrscht, um hart arbeiten und sich weiterentwickeln zu können", wird die Neue in einer Vereinsmitteilung zitiert.