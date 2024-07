Volleyball-Bundesligist VfB Suhl holt eine japanische Libera nach Thüringen. Wie der Verein am Freitag (12. Juli 2024) bekanntgab, wird Minami Yoshioka das Team in der kommenden Saison verstärken. "Ich habe Suhl gewählt, weil ich glaube, dass ich mich hier weiterentwickeln kann. Es ist eine großartige Gelegenheit für mich, meine Fähigkeiten in der Bundesliga unter Beweis zu stellen und das Team bestmöglich zu unterstützen", wird die Japanerin in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.