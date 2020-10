An die letzte Saison wollen die Volleyballerinnen des VfB Suhl lieber nicht erinnert werden. 17 Niederlagen in 19 Spielen bedeuteten beim Corona-bedingten Abbruch den letzten Platz. Es folgte ein großer personeller Umbruch, mit Laszlo Hollosy wurde ein neuer Trainer verpflichtet. Der erhielt einen Dreijahresvertrag. "Ich will etwas Neues aufbauen, dafür braucht es Zeit", sagte der Ungar.

Nach einer langen Pause erfolgt nun am 3. Oktober der Auftakt in die neue Saison, ausgerechnet gegen Rekordmeister Schwerin. Suhl geht mit elf Spielerinnen in die Bundesliga. "Das ist das Minimum. Wir haben einen guten Mix aus erfahrenen und jungen Spielerinnen. Und der Trainer hat als Saisonziel die Playoffs, also Platz acht, ausgegeben", sagte Presssprecher Tim Berks. Jüngst kam mit Jelena Sunjic eine kroatische Diagonalangreiferin, die zuletzt in Antwerpen unter Vertrag stand.