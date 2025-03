Und auch diesmal stellte Potsdam Suhl vor große Probleme. "Ich habe die tiefste Analyse in meinem ganzen Leben für diese Partien gemacht, um Schwachpunkte beim SC zu finden. Und Gott sei Dank sind meine Spielerinnen meinen Vorgaben gefolgt. Ich bin sehr, sehr glücklich." Besonders vom Blocking und der generellen Verteidigung war Hollosy angetan, genau wie von der Leistung seiner jungen Akteurinnen.

Eine von ihnen, die 22-jährige Niederländerin Jette Kuipers, unterstrich die Schwierigkeit in einem komplexen Duell gegen einen starken Gegner. "Wir haben uns die ganze Saison lang verbessert, auch als Team. Wir sind jetzt dazu bereit, solche Spiele zu bestreiten."

Der Weg dahin war weit, weiß Trainer Hollosy: "Vor fünf Jahren haben Präsident Alexander Mantlik und ich begonnen, hier ein Team aufzubauen. Unser Ziel: Irgendwie in die Playoffs kommen. Denn damals schaffte der VfB nicht einmal die Qualifikation. Und jetzt stehen wir unter den besten vier Teams der Bundesliga. Es ist unfassbar. Besonders, wenn man bedenkt, dass wir das kleinste Budget der Liga haben."

Die Spielerinnen hätten hart gearbeitet, seien als Team zusammengewachsen. Und so feierten sie auch, im Gegensatz zum asketischen Trainer. Der blickt schon voraus auf das Halbfinale. Dort geht es für den VfB Suhl gegen den Hauptrundenersten SSC Schwerin. Das erste Spiel der Best-of-Three-Serie steigt am kommenden Samstag (5. April) in Mecklenburg-Vorpommern. Im Finale könnte es dann gar zu einem mitteldeutschen Duell kommen, denn auch der Dresdner SC setzte sich im Viertelfinale durch, muss im anderen Semifinale gegen Vorjahresmeister MTV Stuttgart ran.