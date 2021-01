Die Mannschaft von Trainer Laszlo Hollosy verlor in einer schwachen Partie am Samstagabend mit 0:3 (20:25, 19:25, 22:25) beim USC Münster. Bereits nach 79 Spielminuten war das Match in der Halle am Berg Fidel beendet. Der bis dahin viertplatzierte VfB rutschte durch diese Niederlage auf den fünften Platz ab.