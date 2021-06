Die 20-jährige Außenangreiferin begann ihre sportliche Laufbahn in den USA im Encore Volleyball Club von Redwood City sowie der Berkeley High School. Anschließend spielte sie für die Toreros der Universitiy of San Diego. Wiblin bringt allerhand Vorschusslorbeeren mit. 2017 wurde sie als "Freshman of the Year" ausgerufen. Vergangene Saison folgte die Ernennung ins erste Team der West Coast Conference. "Ich freue mich und bin schon ganz aufgeregt, meinen nächsten Karriereschritt beim VfB Suhl LOTTO Thüringen zu gehen und mein erstes Jahr als Volleyballprofi in Deutschland zu bestreiten", erklärte Wiblin, die sich einen Startplatz im Team von Laszlo Hollosy erkämpfen will. Suhls Trainer freut sich auf eine "interessante, angriffsstarke Spielerin".