So verzichten die Lizenzliga-Schiedsrichter auf einen Teil ihrer Honorare, die wirtschaftliche Lizenzierung wird auf eine Runde (1. September) verkürzt und alle bestehenden Ausnahmeregelungen für Spielhallen werden verlängert. In weiten Teilen werden zudem die Geldstrafen für Verstöße gegen das Lizenzstatut ausgesetzt. Damit werden finanzielle Risiken für Stammverein und Lizenznehmer abgesenkt, die darüber hinaus die Möglichkeit erhalten, die Lizenzgebühren in Raten zu zahlen, um Liquiditätsengpässen vorzubeugen.