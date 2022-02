Die Volleyballerinnen des Dresdner SC bleiben auf Erfolgskurs und haben Tabellenplatz zwei verteidigt. Gegen die Roten Raben Vilsbiburg gewannen die Elbestädterinnen vor 1.250 Zuschauen in der Margon Arena mit 3:0 (25:19, 25:22, 25:21), der fünfte Punktspiel-Sieg in Folge. Und das ohne Coach Alexander Waibl, der erkrankt war und von Co-Trainer Bart Janssen vertreten wurde. Dennoch, es war der erfolgreiche Auftakt in eine Englische Woche. Am Mittwoch müssen die Dresdnerinnen nach Aachen reisen, am Sonnabend geht es nach Münster.