Den ersten Satz begannen die Elbstädterinnen schwungvoll und gingen schnell mit 4:0 in Front, ehe sich auch Aachen anmeldete und es plötzlich 7:10 stand. Ein Weckruf für die Gastgeberinnen, die in der Folge aufdrehten, auf 20:13 stellten und den Vorsprung schließlich mit 25:19 zum ersten Satzgewinn über die Bühne brachten.

Die Dominanz setzte sich im zweiten Satz fort. Konsequent und präzise erarbeiteten sich die Dresdnerinnen eine 7:2- und 18:10-Führung, die schließlich in einem noch deutlicheren 25:16-Satzsieg mündete. Im dritten Satz rannten die Damen des Dresdner SC lange hinterher, lagen mit 7:13 und 12:16 hinten, ehe sich ein Krimi-Satz entwickelte, der mit 23:25 endete. Und auch im vierten Durchgang hatten die Elbestädterinnen ihre liebe Mühe mit den Ladies in Black, lagen mit 9:15 zurück. Am Ende behielten die Sächsinnen allerdings knapp mit 25:23 die Oberhand. Die meisten Punkte sammelte Marta Levinska (13) für das Heimteam.

Es war eine große Umstellung für Erfurt. In der vergangenen Saison holte das Team von Trainer Mateusz Zarczynski in der zweiten Liga in 24 Spielen 24 Siege. "Wir haben rein vom zu erwartenden Ertrag keinen Druck, können befreit aufspielen und auch Risiko gehen", erklärte der Coach im Vorfeld. Auf der Platte dann gab es für Erfurt absolut nichts zu holen. Die Gäste wirkten von der ersten Minute an sehr nervös, leisteten sich viele Fehler. Die ersten beiden Sätze gingen glatt mit 13:25 und 12:25 verloren. Und auch im dritten Durchgang war ein Klassenunterschied zu erkennen. Der Meister ließ nicht nach und Erfurt brachte es nur auf zehn Punkte. Am kommenden Mittwoch (02. Oktober) kommt es in Erfurt zum Ostduell gegen den Dresdner SC.