Die Stimmung in der kleinen Bernsteinhalle Friedersdorf war schon besonders. Mehr als 350 Menschen säumten das Spielfeld, sorgten für einen ohrenbetäubenden Dauerlärm. Und pushten die Mannschaft zu einem am Ende ungefährdeten Erfolg. Außenangreifer Tim Knöpfli, der im Sommer verpflichtet worden war, freute sich auch über die Kulisse: "Ich bin positiv überrascht, es war ein kleiner Hexenkessel." Der 27-Jährige glaubt auch, dass hier die ein oder andere Überraschung auch gegen die etablierten Bundesligisten möglich sein kann. "Viele Teams sind das nicht so gewohnt, vor allem die etablierten. Wenn es so laut ist, kann es ein Heimvorteil sein."