Die Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt müssen weiter auf den zweiten Saisonsieg warten.



Dieser war am Sonnabend gegen den deutschen Rekordmeister und aktuellen Spitzenreiter, SSC Palmberg Schwerin, nicht unbedingt zu erwarten. Am Ende verlor das Team von Coach Florian Völker mit 0:3 (19:25,21:25,22:25). Vor 798 Zu- schauern in der Riethsporthalle kämpften die SWE-Volleys leidenschaftlich, in puncto Aufschlag-Effizienz und Block-Abwehr war Schwerin überlegen. Damit rangiert Erfurt weiter auf Platz zehn. Als wertvollste SWE-Spielerin wurde Halli Amaro ausgezeichnet.