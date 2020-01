Für die Thüringerinnen, die noch immer auf den ersten Sieg warten, war es bereits die zwölfte Niederlage. Die Dresdnerinnen, die mitten in den Vorbereitungen auf das Pokalfinale am 16. Februar in Mannheim stecken, hatten in den ersten beiden Sätzen etwas Mühe, ihren Rhythmus zu finden. Dann aber punkteten sie aus stabiler Annahme sehr variabel und auch die Block- und Feldabwehr stand gut. Im dritten Durchgang kämpften sich die Suhlerinnen, die auch das Pokal-Halbfinale in Dresden verloren hatten, nach klarem Rückstand mit großem Kampfgeist und starker Abwehrarbeit heran. Aber in der Schlussphase spielte der fünfmalige deutsche Meister seine Qualitäten im Schnellangriff aus und war auch im Block überlegen. Dem Tabellenschlusslicht fehlte es dagegen an der nötigen Konstanz. Nach reichlich einer Stunde verwandelten die Gastgeberinnen dank eines Aufschlagfehlers der Gäste den vierten Matchball.