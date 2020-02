In den ersten beiden Sätzen konnte der Gastgeber das Geschehen vor 635 Zuschauern noch offen halten. Die Dresdnerinnen überzeugten mit druckvollen Aufgaben, einer stabilen Block- und Feldabwehr sowie variablen Lösungen im Angriff das Geschehen auf dem Feld. Im dritten Abschnitt zog der Favorit von Beginn an schnell davon und zeigte sich dem Tabellenvorletzten in allen Belangen überlegen. Kadie Rolfzen verwandelte nach 72 Minuten den sechsten Matchball zum Sieg. Erfolgreichste Scorerin war DSC-Angreiferin Nikola Radosova mit 16 Punkten, als wertvollste Spielerin wurde Camilla Weitzel ausgezeichnet.

Mateusz Zarczynski im Kreise seiner Spielerinnen (Archiv). Bildrechte: IMAGO/Gerhard König

VfB Suhl hat auch das dritte Bundesligaspiel des Jahres verloren und bleibt mit nur einem Saisonsieg Tabellenletzter. Die Thüringerinnen unterlagen am Samstagabend gegen den FTSV Straubing in einem Krimi mit 2:3-Sätzen (25:22, 20:25, 19:25, 25:17, 11:15) und holten sich dadurch zumindest einen Punkt. Damit beträgt der Rückstand auf Schwarz-Weiß Erfurt nur noch zwei Zähler.



Das Team von Trainer Mateusz Zarczynski erwischte einen guten Start und konnte sich den engen ersten Durchgang sichern. Im zweiten Durchgang kämpfte sich Suhl zwar nach deutlichem Rückstand nochmals auf 18:20 heran, musste sich aber geschlagen geben. Nach dem Verlust des dritten Satzes konnte das Schlusslicht noch einmal ausgleichen, hatte im Tiebreak aber nichts mehr zuzusetzen. Am Samstag der kommenden Woche tritt Suhl beim VC Wiesbaden an, der mit vier Siegen auf dem drittletzten Tabellenplatz liegt.