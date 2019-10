Zweites Spiel, zweite Niederlage: Die Volleyballerinnen vom Dresdner SC haben auch ihr zweites Saisonspiel verloren. Beim Deutschen Meister MTV Stuttgart stand am Ende eine klare 0:3-(23:25, 22:25, 14:25)-Niederlage zu Buche.

Lediglich in den ersten beiden Sätzen konnte das Team von Trainer Alexander Waibl den Schwäbinnen Paroli bieten. Im dritten Durchgang dominierte Stuttgart vor allem durch sein starkes Aufschlagsspiel. Bei den Dresdnerinnen, bei denen Kapitän und Zuspielerin Mareen von Römer gesundheitlich angeschlagen in die Partie gegangen war, schlichen sich zudem zu viele Fehler ein. Nach 76 Minuten verwandelten die Gastgeberinnen den ersten Matchball. Als wertvollste Spielerin wurde beim DSC Libera Lenka Dürr geehrt.



"Wir haben uns heute schwer getan, aus schwierigen Situationen zu punkten. Das tut weh, ist aber kein Beinbruch. Wir werden in dieser Saison auswärts noch ein anderes Gesicht zeigen", analysierte Waibl die Partie.