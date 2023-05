Unter den zehn Frauen-Teams sind auch zwei aus Mitteldeutschland. Nach dem Rückzug von Schwarz-Weiß Erfurt spielen noch der Dresdner SC und der VfB Suhl in der höchsten Spielklasse. Die Reduzierung der Staffelgröße von zwölf auf zehn macht eine Zwischenrunde nötig. In dieser Zwischenrunde werden die acht Playoff-Teilnehmer und die Paarungen fürs Playoff-Viertelfinale ermittelt.

Die Zwischenrunde wird in zwei Gruppen ausgespielt, in Gruppe A kommen die Teams, die nach der Hauptrunde die Ränge eins bis fünf belegt haben. In Gruppe B kommen die Platzierten der Plätze sechs bis zehn. Die Punkte aus der Hauptrunde werden gelöscht. Die Teams starten aber mit unterschiedlich großen Punktepolstern in die Zwischenrunde. Für Rang eins (Gruppe A) und sechs (Gruppe B) gibt es zwölf Punkte zum Zwischenrundenstart, für Platz zwei und sieben neun Punkte, Rang drei und acht erhalten sechs Punkte, Platz vier und neun noch drei Punkte. Nur die Plätze fünf und zehn gehen zum Zwischenrundenstart leer aus.