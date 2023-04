Vor 891 Zuschauern in der MBS Arena von Potsdam boten das Team von Laszlo Hollosy eine starke Leistung. Nur 72 Minuten brauchte der VfB zum Sieg. Die Wölfe hatten die Playoffs erst am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen Vilsbiburg klar gemacht und sind nach sechs Siegen am Stück zum Ende der Hauptrunde noch auf den sechsten Platz geklettert. Gewinnen die Suhlerinnen nun auch die zweite Begegnung gegen Potsdam am kommenden Samstag (15. April, 19:00 Uhr) zuhause, wäre das Halbfinale erreicht. Ein eventuelles drittes und entscheidendes Spiel fände am 19. April wiederum in Potsdam statt.