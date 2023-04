Dresden war von Beginn an hellwach und gewann die beiden ersten Sätze mit 25.21 und 25:17. Der dritte Satz war bis zum Ende umkämpft, doch diesmal hatten die Gastgeberinnen knapp mit 25:23 die Nase vorn. Im vierten Durchgang wogte das Geschehen mehrfach hin und her, doch in der Crunchtime behielt Dresden die Nerven. Die Ex-Wiesbadenerin Annick Meijers (21 Punkte) setzte sich im Angriff immer wieder erfolgreich durch, der Block stand und nach 120 Minuten nutzte Kapitän Jennifer Janiska clever den ersten Matchball. Damit hat der Vorrundenfünfte nicht nur die Bronzemedaille sicher, sondern auch die Teilnahme am Europacup. Nun treffen die Elbestädterinnen in der Runde der besten Vier am kommenden Sonnabend auf Titelverteidiger und Vorrundensieger Allianz MTV Stuttgart. Dabei müssen die DSC-Damen zuerst auswärts antreten.