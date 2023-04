Und falls das nicht gelingt? Dann war die Saison für Waibl trotzdem ein Erfolg. Als Hauptrunden-Fünfter ist der DSC entfernt von seiner früheren Dominanz des sechsfachen Meisters und Pokalsiegers. "Wir sind wirtschaftlich extrem zurückgefallen. Wir sind nicht mehr in den Top 3, was die finanziellen Möglichkeiten angeht." Hinzu kamen viele Verletzungen in dieser Saison.

Umso höher ist die Bronzemedaille zu werten, die der DSC auch bei einem Halbfinal-Aus bekommen würde: "Das Halbfinale erreicht zu haben und wieder eine Medaille zu haben ist einer der größten Erfolge, in der Zeit, in der ich hier in Dresden bin", sagt Waibl. Das Spiel am Mittwoch gegen Stuttgart soll aber nicht hergeschenkt werden: "Wir wollen schon auch noch ein bisschen mehr versuchen."