In den Sätzen eins und zwei konnte Erfurt nur jeweils zu Satzbeginn kurz in Führung gehen. Im dritten Satz hielt SWE länger dagegen. Beim 9:4 führten die Erfurterinnen teilweise mit fünf Punkten. Potsdam unterliefen in dieser Phase leichte Fehler. Als die Gastgeberinnen das Tempo aber wieder anzogen, drehte der SC das Spiel umgehend mit einer 5:0- und zwei 3:0-Serien (15:10). Erfurt kämpfte zwar bis zum Schluss um den Satzgewinn den feierte aber erneut Potsdam.

Für Potsdam ist die Hinserie mit dem Sieg beendet, der SC startet am 20. März in die Playoffs. Für Erfurt steht noch ein Auswärtsspiel am 13. März in Münster an. Dann endet für den Tabellenletzten die Saison ohne Abstieg.