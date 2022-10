Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Das Team von Trainer Alexander Waibl musste sich nach in einem engen Spiel dem Vorjahreszweiten SC Potsdam mit 1:3 (22:25, 25:18, 26:28, 22:25) geschlagen geben. Die beiden Vorjahres-Halbfinalisten lieferten sich vor 3000 begeisterten Zuschauern von Beginn an einen engen Kampf auf hohem Niveau.